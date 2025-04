Deze regering doet precies het tegenovergestelde van wat de kiezer beloofd werd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 220 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week de ontwikkelingen in Den Haag en vandaag is dat natuurlijk het bereiken van een akkoord over de Voorjaarsnota, woensdagochtend na een marathonvergadering van wel 25 uur. Kee legt uit dat zoiets niet eerder is voorgekomen. "Alleen een keer bij Rutte II een crisis tussen rond de bed, bad en brood regeling en nog veel langer geleden, bij het kabinet Den Uyl werd er wel eens de hele nacht doorvergaderd."

Van Jole merkt op dat het overleg ging tussen de Tweede Kamerfracties. "Terwijl ons een extraparlementair kabinet was beloofd dat op afstand van de Kamer zelfstandig beleid zou maken. Nu zie je dat er niet eens ministers bij het overleg betrokken zijn. Het is precies het tegenovergestelde van wat de kiezers werd voorgehouden."

Kee onthult dat het overleg pas om 11 uur 's avonds echt op gang kwam omdat de enig aanwezige minister, Eelco Heinen van Financiën toen een overzicht uitdeelde. Van Jole constateert dat rond die tijd ook premier Schoof aanschoof.

Dan gaat het over wat er bereikt is in het akkoord. Kee geeft een overzicht van er op dat moment bekend is maar wijst er op dat het alleen op basis is van wat leiders als Wilders vertellen. "Waar het allemaal van betaald moet worden is nog onduidelijk. Bovendien zijn beslissingen over de belangrijkste onderwerpen, zoals stikstof en gevangenissen doorgeschoven naar de zomer."

Van Jole merkt op dat veel afspraken die nu als overwinning worden geboekt gewoon al in het Hoofdlijnenakkoord staan. De coalitie heeft er veel belang bij om de suggestie van succes te kweken omdat het vertrouwen van de bevolking in het kabinet historisch laag is. "Slechts 15 procent heeft vertrouwen. Dat gebeurde eerder alleen maar bij Balkenende II, dat was het kabinet dat voortkwam uit de puinhopen van de LPF van Pim Fortuyn. Op dat niveau zitten we nu."