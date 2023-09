Deze politici zijn tegen of juist vóór een bizar laag jeugdloon (en loverboy Dion Graus wordt agressief)

Vanaf het moment dat iemand 18 wordt, is diegene verplicht om bijvoorbeeld een zorgverzekering te betalen. Een flinke kostenpost, zeker wanneer je bedenkt dat onder de 21 het minimumloon erbarmelijk laag is. Werken om die en andere kosten op te brengen loont dus maar nauwelijks. Extra lullig is het dat collega's van 21 jaar en ouder die exact hetzelfde werk doen, wel meer betaald krijgen. FNV Young & United voert actie om dat jeugdloon af te schaffen, reden voor Left Laser om eens te peilen wat politici van verschillende partijen daarvan vinden.