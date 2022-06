Deze mierensoort rukt door klimaatverandering op in Nederlandse steden, kolonies kunnen 20 jaar worden

10 jun. 2022 - 12:32

Hier ligt een les voor ons allen in besloten - de schorpioenmier is relatief nieuw in ons land, en mét de veranderingen in het klimaat is het makkelijk geworden voor haar kolonies om zich blijvend te vestigen. Dat is één. Dan: het gaat om agressieve diertjes, die van alles eten; tot en met alles dat weerloos is. Ze concurreren andere mieresoorten weg. Sociaal darwinisme is hun 'unique selling point'. Bij deze roep ik de schorpioenmier uit tot de nationale mascotte van de VVD. Tot zover punt twee. Observatie drie: de VVD is als geen andere partij in ons land verantwoordelijk voor milieuvervuiling en klimaatverandering. Effectieve reddingsmaatregelen worden door deze kliek keer op keer uitgesteld tot afstel een feit is. Door haar opstelling heeft de VVD de opkomst van de schorpioenmier in Holland de grootst mogelijke steun verleend. Eigenaardig hoe dit alles in elkaar grijpt, niet? Is het de zuivere logica van een vicieuze cirkel? Een mooie fabel, maar wél geworteld in de rauwe realiteit van vandaag?