Caroline van der Plas moet niets hebben van de Week van de Lentekriebels. Volgens de BBB-voorvrouw moet je kinderen niet lastigvallen met voorlichting over je lichaam, vriendschappen en grenzen aangeven. Haar verzet tegen seksuele voorlichting in het onderwijs lokte de nodige kritiek uit, maar er zijn ook mensen die het van harte met haar eens zijn. In de podcast Prikkel van Studio Satire komen zij aan het woord.