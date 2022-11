Deze man verhuurt zichzelf als persoon die helemaal niets doet Kijk Nou • 20-03-2022 • leestijd 3 minuten • 3348 keer bekeken • bewaren

Shoji Morimoto (38) heeft een wel heel apart beroep: hij verhuurt zichzelf als iemand die gegarandeerd niets doet. Dat levert hem iets meer dan 100 euro per afspraak op. In Japan bestaat al langer een markt voor zogeheten huurvrienden, personen die tegen betaling doen alsof ze je vriend, familielid of kennis zijn. Dat is handig als je afspraken hebt waar je geacht wordt niet alleen te verschijnen en niemand hebt om mee te nemen. Ze doen dan net alsof ze je al jaren kennen. Er is zelfs iemand die zich verhuurt als 'lelijk personage' zodat de huurder zich wat beter over het eigen uiterlijk kan voelen.

Morimoto pakt het anders aan. Je kunt hem inhuren om helemaal niks te doen. Hij komt naar je toe en meer niet. Hij praat zelfs niet als je dat liever hebt. Hij is alleen maar gezelschap.

In de Sydney Morning Herald wordt beschreven hoe een vrouw gebruik maakt van zijn diensten. Ze wilde uit eten gaan in haar favoriete restaurant waar ze vaak met haar ex-echtgenoot kwam. Ze had alleen geen zin om te gaan zitten piekeren over de echtscheiding. Dus bestelde ze Morimoto. Hij zat drie kwartier bij haar aan tafel tijdens de lunch. Ze bestelde haar favoriete gerecht, praatte tegen hem, liet wat foto's zien. Hij gaf korte antwoorden, knikte vaak en lachte soms voorzichtig. Meer niet. Het was precies wat ze nodig had. "Ik hoefde me geen zorgen om hem te maken of hem zelfs maar aandacht te schenken."

Morimoto wordt voor de meest uiteenlopende zaken ingeschakeld. Zo stond hij bij de finish van een marathon omdat een loper graag een bekend gezicht wilde zien bij het completeren van het parcours. Een ander huurde hem in als gezelschap tijdens het schrijven van een proefschrift om het vertreuzelen van tijd te voorkomen. Anderen huren hem in om gewoon tegenaan te praten, bijvoorbeeld zorgmedewerkers die hun hart willen luchten over de werkdruk.

Andere keren wordt hij ingehuurd om mensen die naar een andere stad verhuizen uit te wuiven, als gezelschap bij echtscheidingszaken, bij besprekingen van gecompliceerde medische operaties. Meestal gaat het om gebeurtenissen waar de personen zich in kwetsbare posities bevinden en daar niemand anders lastig mee willen vallen.

Morimoto, die een partner en twee kinderen heeft, kwam op het idee om zichzelf te verhuren als iemand die niets doet omdat hij in vorige baantjes vaak te horen kreeg dat hij onvoldoende deed. Dat frustreerde hem en daarom besloot hij het om te zetten in iets positiefs. Hij heeft nu gemiddeld twee afspraken per dag en al zo'n 4000 klanten bediend. De 'huurpersoon die niet doet' heeft ervan geleerd dat je vaak niet aan mensen kunt zien of ze problemen hebben. "Zelfs als ze er aan de buitenkant prima uitzien, hebben ze vaak schokkende zaken in het verleden meegemaakt, of geheimen, of onmogelijke problemen." Hij wil over niemand oordelen en slechts empathie tonen.

De Amerikaanse omroep CBS wijdde begin dit jaar een reportage aan Morimoto die op Twitter een kwart miljoen volgers heeft.