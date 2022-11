Deze kerstreclame brengt Britten tot tranen, en niet alleen Britten

Winkelketens in Groot-Brittannië staan bekend om hun bijzondere Kerst-commercials. Daarin worden ook regelmatig maatschappelijke kwesties aangesneden. Om dat zoiets bij de kerstgedachte past en ook enigszins camoufleert dat het om reclame gaat.

De warenhuistketen John Lewis snijdt dit jaar zo'n maatschappelijke thema aan, dat in combinatie met Kerst nog harder aankomt: het tekort aan pleeggezinnen voor kwetsbare jongeren. De clip, gemaakt in samenwerking met organisatie voor pleegzorg, lijkt niemand onberoerd te laten. Geen sneeuwlandschappen, joelende Kerstman of klingelende kerstklokken, de clip heeft maar een boodschap: er zijn voor een ander. En hoe.