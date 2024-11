Deze coalitie duldt geen tegenspraak

Nederland speelt een voortrekkersrol in internationale fora door maatschappelijke organisaties actief te betrekken. Vanuit het idee dat mensen zelf gehoord moeten worden in beslissingen die hen direct raken - nothing about us without us - kunnen jongeren actief bijdragen en liet Nederland als eerste land sekswerkers spreken binnen de Verenigde Naties. En zo brachten wij onze expertise in als officiële vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de Nederlandse overheidsdelegatie bij de jaarlijkse vrouwentop van de Verenigde Naties om gezamenlijk op te komen voor inclusiever beleid.