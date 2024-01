Deze Blue Monday kondigt een sombere toekomst aan Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 456 keer bekeken • bewaren

De geschiedenis staat op het punt weer te gaan rijmen.

Volgens Goedemorgen Nederland is Blue Monday een uitvinding van de Amerikaanse reisbranche om het publiek vast brochures aan te smeren voor de zomervakantie. Toch is het een sombere dag. Het grauwe wolkendek boven Schiedam heeft plaatsgemaakt voor een hoop blauw maar daar klaart de boel niet van op. Dat is natuurlijk allemaal projectie. Het heeft te maken met het feit dat wij ook inhoudelijk te maken hebben met een sombere dag.

Professor Sickbock houdt zijn onderhandelaars nog steeds vast in de Hilversumse villa Zwaluwenberg waar naar verluidt de geest van Prins Bernard nu en dan zijn opwachting maakt. Men spreekt er over de interpretatie van de grondwet. Pas als dat agendapunt voldoende is afgehandeld, begint men over maatregelen die het vaderland ten goede moeten komen. De stilte is omineus. Terwijl dat onderdeel van de kabinetsformatie niet meer dan een minuut had hoeven duren. Iedereen zegt: "De grondwet en de door Nederland ondertekende internationale verdragen zijn leidraad bij onze besprekingen". Vervolgens gaat men over tot de inhoud. Er zijn immers vele beloftes gedaan. Bestaanszekerheid, huisvesting, behoorlijk onderwijs zijn geen vanzelfsprekendheden meer in Nederland. Blijkbaar mag het allemaal nog wel een tijdje duren.

Ondertussen debatteert de Eerste Kamer over de Spreidingswet. De senatoren zijn zeer verdeeld. Het hangt op twee senatoren, elk met een eigen eenmansfractie. Iedereen vindt het spannend. Het is niet spannend. Het is een schandaal. We hebben te maken met een regering die bewust de faciliteiten voor de opvang van asielzoekers heeft ingekrompen. Dat leidt tot chaos, ongewenste toestanden en overlast. De opvang van de asielzoekers wordt niet uitgevoerd maar wel mogelijk gemaakt door een minderheid onder de Nederlandse gemeentes die een bestuur hebben met een hart en een geweten. De rest onttrekt zich aan de morele verplichting ook een steentje bij te dragen. Politieke oplichters beweren dat eerst de asielstroom moet worden ingedamd. Mensen vormen geen stroom. Mensen hoeven niet te worden ingedamd. Bovendien weten deze oplichters zelf ook dat asielzoekers en migranten blijven komen tenzij je Europa met muren omgeeft zoals Israël dat met zichzelf heeft gedaan en tenzij je daarbinnen een controlestaat vestigt. Misschien zijn er onder die oplichters ook wel de nodige die dat een wenkend perspectief vinden. Een ervan zit de Tweede Kamer ervoor. Hun geluid is bij de onderhandelingen onder leiding van professor Sickbock duidelijk te horen.

En met dat kulargument van eerst de kraan dicht en dergelijke fijne metaforen wil men een wet die al lang en breed door de Tweede Kamer is aangenomen, alsnog torpederen.

In Berlijn daveren duizenden tractoren door de straten. Zij kondigen de opmars van de AfD aan naar wat op deze manier nog eens opnieuw de Reichshauptstadt zal heten. In de Verenigde Staten luistert het volk ademloos als Donald Trump haat en wraak predikt.

Ja, dat gebeurt allemaal op deze Blue Monday. "De geschiedenis herhaalt zich nooit maar hij rijmt wel", zegt mijn maat John Knieriem elke week aan het begin van onze podcast Het Geheugenpaleis. Ik voel dat er een rijm aan komt. Ja, er komt een rijm aan en wel op dit:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.