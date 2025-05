Deze activist is een islamistische variant op Geert Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 307 keer bekeken • bewaren

In de discussies rond Israël en Palestina komt nu en dan Abou Hafs naar voren. Hij is een arabist en godsdienstwetenschapper die zich op de sociale media als een soort geestelijk leidsman presenteert. Op die manier heeft hij zich enige aanhang verworven, naar het schijnt vooral onder jongeren. De toon van zijn tweets is agressief. Datzelfde geldt voor zijn Facebook account.

Een kleine pro-Palestijnse organisatie, Ummah voor Gaza, is door zijn denken sterk beïnvloed. Trots vermeldt Hafs dat de bezoekers van een bijeenkomst van Christenen voor Israël bij vertrek uit de zaal tussen een haag aanhangers moesten door lopen over een geschilderde Israëlische vlag heen.

Abou Hafs ziet dit soort acties als kleine stapjes in de richting van zijn droom: een door moslimleiders gedomineerd Nederland. Hij is namelijk de Geert Wilders onder de moslims. Net als de eigenaar van de PVV meent Hafs dat de multiculturele samenleving een ramp voor het land is. Die leidt alleen maar tot ontworteling en geweld, schrijft hij in een stuk over multiculturalisme op zijn blog. De kop spreekt boekdelen: 'De multiculturele illusie'. Kernzin: "De gedachte dat mensen hun welvaart vrijwillig zouden moeten delen met vreemdelingen die daar niets aan hebben bijgedragen, is een utopie die botst met de menselijke natuur."

In de visie van Hafs is het een illusie dat groepen van verschillende afkomst en levensovertuiging met elkaar op gelijke voet kunnen samenleven. Dat is alleen maar mogelijk als er één dominant is en zijn cultuur aan alle anderen oplegt.

Precies zo denkt Geert Wilders erover. Hij wil dat de autochtone Nederlanders, met een lange stamboom hier in de polders, de toon aangeven. Voor de rest geldt: aanpassen of oprotten. En die laatste optie is wat hem betreft de enige die voor moslims geldt. De achterblijvers wordt dan het lezen of bezitten van de koran verboden.

Abou Hafs redeneert langs dezelfde lijnen. Alleen komt hij met een iets andere oplossing: "Een multiculturele samenleving werkt alleen als er een duidelijke hiërarchische structuur is waarin de dominante partij een machtsmonopolie heeft. Dat is hoe de islamitische regeringsvorm eruit ziet. Andersgelovigen kunnen daarin rekenen op vrede, veiligheid en een zekere mate van religieuze vrijheid, maar worden niet gelijk gesteld aan de dominante islamitische groep. Dit systeem is afkomstig van Allah, de Schepper van de mens, Degene die het best weet welk maatschappelijke model aansluit bij de aard van de mens."

Let vooral op dat in zekere mate. Ook hier geldt: aanpassen of oprotten. Als Abou Hafs, eenmaal in het Torentje gezeten, de gedachte kan weerstaan het zwaard van de Islam letterlijk te nemen. Zo ontmoetten het denken van Hafs en dat van Wilders elkaar. Hun onkruid groeit op dezelfde akker van haat en intolerantie.

Onze jihadist van het woord is nogal verbolgen over het feit dat hij geen kans kreeg op 21 mei aan de TU Eindhoven te spreken over Gaza. Hij zoekt daar druk door de minister van Justitie achter. En dat terwijl hij zelf naar een apartheidsstaat streeft met (zijn soort) moslims in de leiding.

De grote overeenkomst in de denktrant van Wilders en Hafs komt nog het helderst tot uiting in het slot van zijn blog over de multiculturele illusie: "Er zijn slechts twee keuzes: de islamitische gemeenschap organiseert zich zo goed dat ze een machtsfactor worden, zoals joden dat in de VS hebben gedaan. Of ze vertrekken naar een land waar de toekomst zekerder is. Wat in ieder geval géén optie is, is blijven hopen op een multiculturele droom die niet bestaat."

Het zou onjuist zijn de hersenspinsels van Abou Hafs gelijk te stellen met de islam. Hij vertegenwoordigt een moderne, totalitaire stroming die zich zeer ten onrechte beroept op zogenaamde oude tradities en de koran misbruikt voor politieke machtsaanspraken en het vestigen van een dictatuur. Je kunt natuurlijk zeggen: 'God of Allah zal wel met hem afrekenen als hij voor Zijn rechterstoel staat'. Daar kunnen we het echter niet bij laten.

Abou Hafs is is een even groot gevaar voor het democratische Nederland als de grote leider van de verongelijkte blanken, die net zo min reden hebben zich superieur te achten als dit dwaallicht en zijn aanhang. Daarom moet Hafs net zo hard, consequent en zonder compromissen bestreden worden als Wilders. Hij bedreigt immers de vrijheid van alle Nederlanders te zijn wie ze willen zijn. Inclusief die van de moslims.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.