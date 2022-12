Deugt de kerstboom of niet? Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 150 keer bekeken • bewaren

In de aanloop naar Kerst is het een terugkerende vraag in huize-Derks: “Kan het niet duurzamer dan een boom offeren voor drie weken plezier, om over de klimaatimpact van het naalden stofzuigen nog maar te zwijgen? Maar dan is het 6 december en staan er op elke straathoek boomverkopers en denk ik: volgend jaar verzin ik iets beters. Nu neem ik deze mee”, vertelt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV.

Is een kerstboom dan zo erg? Zelfs de deskundigen zijn er nog niet over uit of een kerstboom deugt of niet, concludeert Derks na een rondje googelen. “Meestal wordt het alleen maar erger als ik googel. Ik zoek op ‘jeuk’ en eindig met cholera. Kortom, het was een meevaller. Maar toch bleef er iets knagen. Geen boom neerzetten is toch beter dan wel een boom neerzetten? Was ik mezelf nu smoesjes aan het vertellen?”