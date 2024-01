Deskundigen: universeel coronavaccin kan miljoenen levens redden bij volgende pandemie

Het is een kwestie van tijd voor het volgende coronavirus de overstap maakt naar de mens. Om die reden is het raadzaam om een universeel coronavaccin gereed te hebben, schrijven deskundigen in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet .

Zij wijzen erop dat een universele inenting kan helpen om tijd te winnen, terwijl farmaceuten aan een vaccin werken dat is toegesneden op de nieuwe virusstam. “Ons onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk mensen in een populatie, zo snel als mogelijk enige mate van immuniteit te geven”, aldus onderzoeker Bruce Y. Lee van de City University in New York.