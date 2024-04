'Deskundigen draaien om gevaar Fipronil heen' Actueel • 28-08-2017 • leestijd 1 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jon Sullivan https://flic.kr/p/GwGbAp

Van fipronil, de giftige stof die in eieren belandde, wordt vaak – in de media – gezegd dat het niet gevaarlijk is. Trouw voert twee deskundigen op die daar vraagtekens bij plaatsen. In de media opgevoerde deskundigen maken volgens toxicoloog Henk Tennekes de fout dat ze alleen naar de effecten op korte termijn kijken en naar de kleine hoeveelheden. Dat gaat volgens Tennekes niet op

"Insecticiden als fipronil werken cumulatief, de effecten van kleine hoeveelheden gif in het lichaam stapelen zich op. Welke aandoeningen en ziektes dat op termijn veroorzaakt, daar weten we nog te weinig vanaf. In elk geval te weinig om te zeggen dat het geen kwaad kan."

Chensheng Lu, een Amerikaanse universitair docent aan de Harvard School of Public Health, is ook kritisch en constateert dat er in het verleden vaker gevaren over het hoofd zijn gezien:

"Als je terugkijkt in het verleden, zie je dat allerlei breed gebruikte middelen zoals DDT (een omstreden gif dat in veel landen verboden is, red.) hetzelfde traject hebben doorlopen. Van veilig voor het milieu en niet schadelijk voor de gezondheid naar een verbod na aanvullend wetenschappelijk onderzoek."

Fipronil is volgens Lu een zogeheten systemische insecticide, het gif verspreidt zich door het hele organisme. Dergelijke insecticiden zitten bijvoorbeeld uiteindelijk ook in de wortels van planten waarvan de bladeren bespoten zijn.

De meeste toxicologen delen de opvattingen over dat gevaar van fipronil overigens niet.