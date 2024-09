Deskundigen: Dick Schoof kan worden vervolgd als hij noodrecht in werking stelt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 476 keer bekeken • bewaren

Dick Schoof kan worden vervolgd wegens een ambtsmisdrijf als hij zijn handtekening zet onder het koninklijk besluit dat het noodrecht in werking moet stellen. Dat schrijft Vrij Nederland op gezag van verscheidene staatsrechtgeleerden. Invoering van het noodrecht om een niet-bestaande asielcrisis uit te roepen is volgens hen in strijd met de grondwet.

Het uitroepen van een asielcrisis is een sterke wens van Geert Wilders en Marjolein Faber. De minister voor Vluchtelingenhaat hoopt de asielcrisiswet binnen twee weken te kunnen bespreken in het kabinet. Uit de vorige week openbaar gemaakte adviezen van ambtenaren blijkt dat er geen jurist is die denkt dat noodwetgeving valt te rechtvaardigen. Noodwetgeving is een paardenmiddel, bedoeld voor natuurrampen, oorlogen en pandemieën.

NSC, VVD en de oppositie menen dat een spoedwet meer voor de hand ligt als het kabinet per se haast wil maken van het doorvoeren van nieuwe asielmaatregelen. Wilders en Faber voelen daar echter niets voor. Ze willen de Tweede en Eerste Kamer het liefst buitenspel zetten.