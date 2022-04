Dertig jaar vage Westerse beloften: het lot van Oekraïne

“Laat Oekraïne niet langer bungelen”, zei oud-Oekraïne ambassadeur en topdiplomaat Robert Serry donderdagavond in Zembla. Voor hem is de maat vol. Al ruim dertig jaar, sinds de onafhankelijkheid van Oekraïne, maakt het Westen vage afspraken met het land. Zembla reconstrueerde dit nauwkeurig in de uitzending ‘Het lot van Oekraïne’. De actie van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, past naadloos in die reeks vage toezeggingen. Vorige week beloofde ze Oekraïne een versneld proces tot lidmaatschap van de EU. Maar het is maar de vraag of ze dat kan waarmaken. EU-landen zijn namelijk scherp verdeeld over het lidmaatschap van Oekraïne.