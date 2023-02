Dertig GroenLinksers tegen verplichte lokale samenwerking met PvdA Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 787 keer bekeken • bewaren

Dertig GroenLinks-leden willen voorkomen dat hun partij in de toekomst verplicht wordt om ook lokaal samen te werken met de PvdA. Onder leiding van het Amsterdamse raadslid Jenneke van Pijpen dienen zij zaterdag een motie van die strekking in op het partijcongres, meldt Het Parool.

“In de motie staat dat GroenLinks vooral een zelfstandige partij moet blijven: ‘op lokaal niveau spelen heel diverse electorale en inhoudelijke afwegingen’. Van Pijpen: “Ik ben voor brede linkse samenwerking, niet voor samengaan. We hebben een heel sterke lokale partij met een eigen profiel. Rond veiligheid in Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat de PvdA echt een andere partij is, die in het verleden vaak anders stemde.””

Volgens het partijbestuur van GroenLinks zijn zorgen over een verplichte lokale samenwerking niet nodig. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 kunnen de lokale afdelingen zelf bepalen wat ze willen. “Wel kunnen we ons voorstellen dat er afspraken worden gemaakt over hoe elkaar te bejegenen in de campagne”, aldus het partijbestuur.

Na de Provinciale-Statenverkiezingen in maart zullen GroenLinks en PvdA met een gemeenschappelijke fractie plaatsnemen in de Eerste Kamer. Zaterdag stemmen de twee linkse partijen over gezamenlijke deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ook wordt er gepraat over een gemeenschappelijk programma bij de Europese verkiezingen.

Een ruime meerderheid van de achterbannen van PvdA en GroenLinks lijkt voor innige samenwerking. Deze week maakten PvdA-prominenten als Job Cohen en Diederik Samsom bekend dat ze lid zijn geworden van GroenLinks, terwijl oud-GroenLinks-leider Bram van Ojik zich juist heeft aangemeld voor een PvdA-lidmaatschap.