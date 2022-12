Dertienjarigen in Nieuw-Zeeland zullen nooit sigaretten kunnen kopen

13 dec. 2022 - 16:11

@Eric Er is wel een maar: De medische zorg maakt grote stappen en het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook rokers beter behandeld kunnen gaan worden aan hun ziekten. Daarmee vervallen de baten die materialiseren omdat er eerder gestorven wordt voor een deels en kan het rekensommetje zoals je dat maakt best (en te verwachten) in het nadeel uitvallen van een samenleving waarbinnen gerookt wordt. Natuurlijk is dat kantelpunt lastig te voorspellen maar uitgaan van de huidige stand van zaken lijkt dat wat betreft economische effecten voor de toekomst niet houdbaar.