Dertien arrestaties in Rotterdam bij actieoffensief Extinction Rebellion tegen fossiele industrie

De politie van Rotterdam heeft dertien klimaatrebellen aangehouden bij een protest tegen de verwoestende praktijken van de fossiele industrie. De actiegroep blokkeerde de Regentessebrug, ook wel bekend als de Vierleeuwenbrug, bij de Leuvehaven in het centrum van de stad. De activisten werden naar het politiebureau afgevoerd met een bus van het stadsvervoer, meldt Rijnmond .

Extinction Rebellion houdt tot en met dinsdag een actieoffensief in de havenstad. Er is gedemonstreerd bij vestigingen van Shell, BP, SBM Offshore en Boskalis.

Over de actie bij BP in het Botlekgebied zegt de actiegroep in een persverklaring: