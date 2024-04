Derksen roept iets racistisch, Sywert zit in een talkshow: is het 2010 of 2024?

Vanuit Bulgarije wordt er weer gefraudeerd met Nederlandse toeslagen – net als begin jaren tien. In de tussentijd was er het toeslagenschandaal, maar daardoor is niets wezenlijks veranderd. “De bron van al die ellende, het toeslagenstelsel zelf, blijkt anno 2024 weer precies zo te functioneren als in 2012”, zegt Druktemaker Pieter Derks.

Er is meer dat Derks doet denken aan het vorige decennium. “Een kabinet met de PVV erin dat de maximumsnelheid naar 130 wil verhogen is vintage 2010. Net als Wilders die twittert dat er te veel asielzoekers zijn en bedrijven die klagen over het vestigingsbeleid, en de conclusie dat het publieke-omroepenbestel niet helemaal meer van deze tijd is, en Johan Derksen die iets racistisch roept, en Sywert van Lienden die in een talkshow zit. Soms lijkt het echt alsof we in een groef terecht zijn gekomen waaruit we nooit meer gaan ontsnappen.”