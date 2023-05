Derde Amerikaanse bank omgevallen in drie maanden tijd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

In de Verenigde Staten is voor de derde keer in twee maanden tijd een bank failliet gegaan. Het gaat om de First Republic Bank. De Californische toezichthouder DFPI heeft beslag gelegd op de noodlijdende bank en benoemde daarbij de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tot curator. Die heeft inmiddels alle tegoeden van de bank en het merendeel van de bezittingen verkocht aan concurrent JPMorgan Chase.

De in San Francisco gevestigde bank, die eind vorig jaar nog 212 miljard dollar aan activa had, zag haar aandelenkoers de afgelopen twee weken met 87 procent dalen doordat grote spaarders massaal hun geld van de bank haalden. Dat gebeurde omdat in maart al twee banken omvielen, namelijk Sillicon Valley Bank en Signature Bank, waarde de angst rees dat First Republic weleens de volgende zou zijn.

First Republic maakte grote verliezen op beleggingen door de stijgende rente. Dat werd pas echt problematisch nadat de in San Fransisco gevestigde bank beleggingen moest gaan verkopen omdat te veel rekeninghouders — als reactie op onrust in bankenland — hun tegoeden begonnen op te heffen. First Republic behoorde qua balanstotaal (ruim 200 miljard dollar, 180 miljard euro) tot de top vijftien van de circa 4.000 banken in de Verenigde Staten.