Deportatie en kinderzegen in één TV-show

Lidewij de Vos bepleit "remigratie" en Wierd Duk het krijgen van meer kinderen.

Thomas van Groningen, alom geprezen als aanstormend mediatalent, weet het altijd gezellig te houden. Dat deed hij dus ook afgelopen dinsdagavond toen Lidewij de Vos, lijsttrekster van Forum voor Democratie remigratie bepleitte. Dat hoor je tegenwoordig vaker in extreemrechtse kringen. Ze bedoelen er deportatie mee. Zo ver is het in Nederland gekomen. Je kunt er straffeloos over dromen mensen massaal het land uit te zetten als de teint van hun huid je niet bevalt. Geen mens kijkt er nog van op. De sfeer bleef dan ook ontspannen aan de tafel van Nieuws van de Dag. Ook toen Wierd Duk de show mocht afsluiten met een pleidooi voor bevolkingspolitiek. Nederlanders moesten meer kinderen krijgen. Anders werd het land nog meer overspoeld door vreemdelingen. Om de bevolking op peil te houden moet een gezin gemiddeld 2,1 kind krijgen. Dat is nu veel minder. En daar moest een eind aan komen. Het was aan de overheid om passende maatregelen te nemen zoals een bijna gratis kinderopvang.Volgens Wierd Duk moeten er in dit land meer gebaard worden zodat we niet afhankelijk worden van immigratie.

Tachtig negentig jaar geleden kon je dat ook op de Duitse radio horen. Dan klonk na het nieuws de opwekking Deutscher Mann, hast du heute deinen Pflicht schon getan? In 1938 stelde Adolf Hitler het Ehrenkreuz der deutschen Mutter in. Er bestonden drie gradaties: brons bij vier of vijf kinderen, zilver bij zes of zeven en goud bij acht of meer. Een moeder met zestien kinderen ontving eens een speciaal kruis met diamanten. Bij de onderscheiding hoorde een fraaie oorkonde met handtekening van de Führer.

Deportatie en kinderzegenpolitiek in één adem. Gewoon op de televisie als blank Nederland de piepers op tafel zet. Danny Ghosen, programmamaker bij de EO en nu voor Videoland kreeg tijdens de opnames van zijn laatste serie over asiel te horen. "Je komt toch uit Libanon? Daar is het al jaren veilig. Dus je kunt terug". Het viel hem op dat de door hem geïnterviewde vreemdelingenhaters vaak van die aardige mensen waren. Heel vriendelijk. De meeste aanhangers van Hitler waren net zo prettig in de omvang. Tot de nationale plicht het anders gebood maar daar maakte je alleen maar kennis mee als je in hun ogen tot de verkeerde mensensoort behoorde. Een van die leuke gasten vertelde Gohsen dat een burgeroorlog onvermijdelijk was. Besef wel dat het – als het erop aan komt – vaak al voldoende is de andere kant op te kijken als er binnen je gezichtsveld dingen gebeuren die je liever niet ziet. Omdat het nu eenmaal moet. In het nationaal belang. Je hoeft zelf helemaal niet mee te doen. Als je er maar achter staat.

Het wordt link

Kinderzegen, een aangename plicht. Wat lopen er ineens veel mensen op straat met rugzakken en koffers. Dat zijn de vertrekkers. Wij daarentegen, wij zitten hier gezellig. Wij zitten hier okee.

Mijn hemel, hangt dat straks in de bushokjes, als Wierd Duk zijn zin krijgt?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.