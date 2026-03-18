Denkt de VVD dat wij allemaal malloten zijn? Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten

Zora Duvnjak Ondernemer

Wandelingen met mijn hond Sietse zijn me zo dierbaar. Elke keer kies ik een andere route, zodat hij nieuwe snuffelplekken ontdekt en ik en hij de nieuwe mensen en hondjes ontmoeten.

Soms valt mij een bijzonder straatkunstwerk op, en Sietse kan ook lang bij een bos bloemen blijven hangen, wij allebei overdonderd door de nieuwe pracht in onze levens.

Onder een spoor van de stad Groningen wilde Sietse vandaag verderlopen, maar een poster hield mij tegen. "Wacht. Wacht!", zei ik tegen hem.

Sietse begreep niet waarom, maar bleef braaf wachten en zo stonden wij samen voor een poster van de VVD. Hij keek ongeduldig om zich heen, en ik bleef maar staren, vol met ongeloof.

"Veilige straten, waar voor je belastinggeld. VVD Groningen."

"Kies rust in je portemonnee. Kies VVD."

Begrijpt u de boodschap? Ik niet. De rest van de wandeling met Sietse probeerde ik haar wel te begrijpen. Stel dat ik een zwevende kiezer ben (wat ik overigens niet ben, ik stem altijd PvdA), waarom zou ik aan de hand van deze poster op VVD stemmen? Samenhang tussen Veiligheid, Belastinggeld, Rust in je portemonnee kan ik uit deze poster niet halen. Is de VVD het spoor bijster nu zoveel partijen, waaronder D66, in een vijver vissen die egoïstische belangen wil behartigen? Is VVD zo onmenselijk geworden en de band met de mensheid volledig kwijt? Is het zo erg dat de VVD weinig tot geen tijd besteedt aan een eigen duidelijke boodschap aan de burgers? Denkt de VVD dat wij allemaal malloten zijn? Dat wij allemaal geloven in de zinloze, nergens op gebaseerde, losstaande kreten? En denkt de VVD ook nog dat wij de geschiedenis vergeten zijn, het feit dat de VVD zo lang aan de macht is? Dat wij inmiddels tot het besef zijn gekomen dat de VVD onze waarden diep heeft aangetast. En in gevaar gebracht. En niet alleen op het gebied van rust in onze portemonnee, maar vooral op het gebied van veiligheid.

De VVD pusht en duwt ons een gruwelijke wereldoorlog in. Wat hebben wij straks aan een rustige portemonnee wanneer de bommen gaan vallen en onze kinderen worden gemobiliseerd? In een oorlog verliezen onze bezittingen en centjes alle waarde. In een oorlog hoef jij ook geen portemonnee. Een portemonnee is overigens ook niet van deze tijd. In alle kringloopwinkels kan je ze voor 1€ kopen. Niemand rekent ze af. De mens wil bestaanszekerheid. En de VVD biedt allesbehalve aan. Haar zusje D66 net zo. Het mensbeeld van de VDD verschilt niet veel van dat van de D66 en andere soortgelijke partijen. Zij zijn ervan overtuigd dat ze ons kunnen manipuleren en ons kunnen sturen in de richting die zij willen. Zie de campagneposters van D66. Ik voel plaatsvervangende schaamte om ze verder te analyseren. Zij benaderen ons als schapen. Maar zij staan niet stil bij het feit dat schapen ook kunnen (na)denken. En in staat zijn, en bereid zijn om zich te verdiepen in hun schapenstatus en in de mogelijke macht die zij uiteindelijk wel hebben. Die met bloed en tranen is betaald door vele voorgaande generaties. Zij vochten ervoor dat wij allen ertoe doen. Zodat wij een stem hebben over de inrichting van onze levens. Zodat wij niet alleen voor ons eigenbelang mogen en kunnen opkomen, maar ook voor het belang van anderen. De grondleggers van de democratie gingen er van uit dat de mens menselijk is. Solidair. Zorgvuldig. En eerlijk en gelijkwaardig.

Met mijn Sietse liep ik uiteindelijk door. Hij wilde verder snuffelen en ik had geen zin meer om geconfronteerd te worden met het dedain van de VVD.

"Hoezo Veiligheid? Onder de VVD is de bodem onder Groningers zo ondraagbaar onveilig gemaakt voor de gaswinning. Doe eens normaal, zoals Rutte het graag zei. En geef tenminste een keer toe dat je fout was. Bied excuses aan, in plaats van je nieuwe aanlokkelijke, nikszeggende poster. Besteed het geld van je campagne aan compensatie van leed dat jij met je beleid hebt veroorzaakt. Doe eens normaal, een keer menselijk, aub. Fuck je dure portemonnees."

Mijn Sietse was het met mij eens, en tijdens het vervolg van onze wandeling door de stad Groningen hebben wij vele sociale hondjes en mensen ontmoet.