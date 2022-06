Denk-wethouders gaan Rotterdam besturen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 206 keer bekeken • bewaren

Rotterdam is de eerste stad waar Denk gaat meebesturen. De partij levert twee wethouders in een college dat verder gevormd wordt met Leefbaar Rotterdam, D66 en VVD. Dat meldt het AD. De posten worden bekleed door Faouzi Achbar, die eerder al fractievoorzitter was en raadslid Enes Yigit die bij de laatste verkiezingen een groot aantal voorkeurstemmen wist te vergaren.

Zowel Achbar als Yigit waren eerder actief in de PvdA, net als veel andere kaderleden van Denk. Ze raakten in 2014 in conflict met de partij, onder meer over het integratiebeleid van Lodewijk Asscher, indertijd PvdA-minister van Sociale Zaken. De PvdA valt nu buiten de boot in de havenstad. Saillant is dat partijen als PvdA en GroenLinks niet met Leefbaar in zee willen, onder meer vanwege de houding van die partij tegenover migranten. Denk heeft daar blijkbaar geen principiële bezwaren tegen, evenmin als D66.

Volgens het AD is de keuze van wethouders ook verrassend:

De keuze voor Yigit is wél verrassend, vooral omdat velen rekening hielden met Tunahan Kuzu als wethouder. Kuzu kondigde een week na de verkiezingen in maart aan dat hij terugkeerde in de Rotterdamse gemeenteraad, omdat hij als lijstduwer veel stemmen had gehad. Het vermoeden rees dat hij terugkwam om wethouder te worden, maar zover komt het dus niet. Ook Stephan van Baarle, die vorig jaar de stap maakte van de Rotterdamse gemeenteraad naar de Tweede Kamer, werd door de buitenwacht gezien als een logische wethouderskandidaat namens Denk.

Het AD schrijft dat het akkoord tussen de nieuwe coalitiepartijen naar verwachting volgende week wordt gepresenteerd. Rotterdam werd de afgelopen jaren bestuurd door een regenboogcoalitie van VVD-CDA-D66-PvdA-GroenLinks en ChristenUnie. Dat college nam onder meer maatregelen om de auto terug te dringen uit de stad die kampt met sterk vervuilde lucht. De vraag is of het nieuwe college met autopartijen als Leefbaar, Denk en VVD dat beleid terugdraait.