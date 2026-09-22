Denk ik aan AI, dan denk ik aan Laurens Dassen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • Bewaren

Roderik van Grieken Oprichter en directeur Nederlands Debat Instituut, D66-gemeenteraadslid in Hilversum Persoon volgen

Stel dat je in een heel lange vergadering zit met zestien collega’s, waarbij de centrale vraag is wat de belangrijkste uitdagingen van jouw organisatie zijn. Iedereen heeft een eigen mening, is verbaal sterk en heeft ongeveer evenveel spreektijd. Hoe zorg je er dan voor dat jouw bijdrage impact maakt en wordt onthouden?

Laurens Dassen gaf vorige week tijdens de tweedaagse Algemene Politieke Beschouwingen het goede voorbeeld. Terwijl zestien collega’s van de andere partijen over het algemeen een brede beschouwing hielden en zich tijdens interrupties probeerden te profileren op zo veel mogelijk onderwerpen, deed Dassen precies het tegenovergestelde.

En het werkte.

Namens Volt richtte hij zich vrijwel volledig op één onderwerp: artificiële intelligentie (AI). Eerst door scherpe vragen te stellen aan collega’s als Jesse Klaver, Jan Paternotte, Ruben Brekelmans en Henri Bontebal, en aan premier Rob Jetten.

Maar ook tijdens zijn eigen bijdrage aan het debat was AI het leidende thema. Daarbij zette hij zich nadrukkelijk af tegen een politiek die te veel bezig is met zichzelf – gaan we over links of over rechts? – in plaats van met de grote vragen van deze tijd.

Op enig moment werd er in de Tweede Kamer zelfs lacherig gedaan over de zoveelste vraag van Laurens Dassen over dit onderwerp.

Wat mij betreft werkte het allemaal in zijn voordeel. Dassen durfde te kiezen. Inmiddels zijn we bijna een week verder. Als je mij, als iemand die het debat de volle twee dagen vanaf de publieke tribune heeft gevolgd, nu vraagt welke inhoudelijke punten mij zijn bijgebleven, dan is dit er absoluut één van.

Het is Volt gelukt om het thema AI, dat op dit moment voor heel veel Nederlanders top-of-mind is, te claimen. Vraag je mij wat de centrale boodschap van bijvoorbeeld Mona Keijzer Jimmy Dijk of Stephan van Baarle was, dan vind ik dat een stuk moeilijker.

Zit jij dus binnenkort aan zo’n grote vergadertafel en wil je dat jouw bijdrage wordt onthouden? Durf dan te kiezen! Richt je op één hoofdthema en maak dat groot.