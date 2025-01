Denk de oorlog en/of Trump soms even weg

Wat doet een oorlog met een mens? Die gaat je niet in de koude kleren zitten en kan op allerlei manieren een rol in je leven spelen. Ik lees over nachtmerries, PTSS (posttraumatische stress stoornis), herbelevingen, relationele problemen en/of depressieve buien. Dat is allemaal niet mis en het roept de vraag op wat je het beste kunt doen als je je zorgen maakt of er last van hebt. De belangrijkste tip is om er met anderen, familie, vrienden, noem maar op, over te praten. Probeer het te begrijpen en vorm je er een mening over. Ik streef ernaar om daar via deze serie een beetje aan bij te dragen. Erover praten, meningen ontwikkelen en wat mij betreft ook in actie komen. Dat kan met kleine dingetjes, zoals ergens gaan demonstreren of een kleine donatie te geven aan de Palestijnen of een ander doel. Ook doe ik op maandag 17 februari mee aan een door de Rotterdamse SP georganiseerde vredesavond in het Verhalenhuis Belvédère op Zuid. Wees welkom.