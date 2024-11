DENK benoemt het: PVV'ers statistisch gezien vaker betrokken bij criminaliteit dan migranten

De PVV beweert dat er al allerhande negatieve eigenschappen ingebakken zit in het DNA van verschillende migrantengroeperingen, zit op zoveel verschillende manier fout. Nog los van dat iets toeschrijven aan het DNA van een bevolkingsgroep een nazistische denkwijze is, is ook de bewering dat mensen met een migratieachtergrond vaker in aanraking komen met justitie onjuist. Wanneer namelijk niet naar afkomst wordt gekeken, maar naar sociaal-economische en demografische achtergrond, is er geen verschil meer tussen Nederlands met en zonder migratieachtergrond. Daar komt nog bij dat vanwege etnische profilering mensen met migratieachtergrond vaker in aanraking komen met politie, simpelweg omdat de politie deze groep vaker als verdachte registreert.