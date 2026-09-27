Denen zetten Trump voor lul met 'nieuwe' Groenland-deal die in werkelijkheid al vijfenzeventig jaar bestaat Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 480 keer bekeken • Bewaren

O, wat was hij blij, de oranje clown in het Witte Huis. Trump vierde zijn zogenaamd nieuwe deal met Denemarken die de VS dankzij het harde werk en de keiharde opstelling van de Amerikaanse president (uiteraard, ahum) had gesloten. Voortaan zouden de Amerikanen het recht hebben om militaire bases op Groenland te openen om zo de wereld een veiligere plek (nogmaals, ahum) te maken.

Een voormalig Deens parlementslid wees er eerder al op dat de VS al sinds 1951 militaire faciliteiten in Groenland mag hebben (zoals bijvoorbeeld de Pituffik Space Base, gebouwd in 1943), en dat de nieuwe deal die bestaande situatie eigenlijk alleen maar herbevestigt. Oftewel, de deal die Trump helemaal zelf heeft uitonderhandeld, briljante dealmaker die hij is, is in werkelijkheid al zo'n 75 jaar oud.

De Deense publieke omroep DR3 komt er nu eerlijk voor uit: Donald, we hebben je gescamd. "Congratulations, Mr. Trump, on your brand new 75-year-old deal! HUGE!"

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