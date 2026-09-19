Denemarken wijkt voor de intimidatie van Trump en geeft hem greep op Groenland Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 192 keer bekeken • Bewaren

Wat een schande. Wat een vernedering.

Intimidatie werkt. Komende dinsdag tekenen de Verenigde Staten en Denemarken een overeenkomst, waardoor in feite een protectoraat wordt gevestigd over Groenland. Tenminste als Donald Trump een juiste interpretatie geeft in een opschepperige mededeling op Truth Social. De USA mag volgens hem voortaan alles doen om de veiligheid van Groenland én (let daarop) van de Verenigde Staten te verdedigen. Tegenstanders van de VS mogen er geen militaire aanwezigheid hebben. En wat erger is: ze mogen ook geen investeringen doen zonder expliciete schriftelijke toestemming van Washington. Daarmee geeft Denemarken een aanmerkelijk deel van zijn soevereiniteit over Groenland op. De autonome regering van Groenland heeft heet nakijken. De Groenlanders zijn in dit alles de pineut. "Een droom is waar geworden", schrijft Donald Trump.

Ook Denemarken en Groenland hebben van zich laten horen. Nuuk en Kopenhagen brachten een bedeesde verklaring uit. Daarin zegt de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen: "Het is verheugend dat we op het punt staan een overeenkomst te sluiten die de veiligheid van Groenland, het Koninkrijk Denemarken, De Verenigde Staten en het westers bondgenootschap zeker stelt en versterkt. De overeenkomst erkent de belangen van Groenland en onze plek in de internationale samenwerking. Dit strekt ons allen ten voordeel".

De Deense premier Mette Frederiksen, altijd zo ferm als het vluchtelingen aan haar grenzen betreft, verklaart: "Ik ben blij dat we op het punt staan een geweldige overeenkomst voor Groenland, het Koninkrijk Denemarken en de Verenigde Staten te sluiten. Een overeenkomst die onze collectieve veiligheid in het Noordpoolgebied en het noordelijk deel van de Atlantische regio versterkt en daarom geweldig is voor de Navo en Europa net zo goed. En een overeenkomst die tegelijkertijd de soevereiniteit van de territoriale integriteit van het Koninkrijk erkent en het recht op zelfbeschikking van het Groenlandse volk".

Het lijkt wel of ze iets van Trumps toon overneemt om deze nederlaag te verhullen want in werkelijkheid wordt het zelfbeschikkingsrecht van het Groenlandse volk in ernstige mate beperkt. Dit verdrag - dat ook nog voor de eeuwigheid gesloten wordt - lijkt heel erg op het resultaat van de zogenaamde kanonneerbootpolitiek, die Europese koloniale mogendheden in de negentiende eeuw bedreven. Zij intimideerden lokale machthebbers met hun vuurmonden om "bescherming" te accepteren. Dit gebeurt nu weer. In feite bepaalt Washington voortaan de bandbreedte binnen welke de regering van Groenland het land mag ontwikkelen. Het kan ook nog eens zo volgestopt worden met Amerikaanse bases, zodat het geheel begint te ogen als een militaire bezetting.

En deze overeenkomst op voet van ongelijkheid wordt nota bene tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties getekend.

Wat een schande. Wat een vernedering.

En dat ook nog terwijl Trump de Europese Unie met zware sancties bedreigt als die waagt veel nauwere banden aan te knopen met Canada.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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