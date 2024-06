Denemarken voert broeikasgasbelasting in voor veehouders

In de strijd tegen de klimaatcrisis voert Denemarken een nieuwe belasting in voor veehouders. Koeien, varkens en schapen zijn een belangrijke bron van broeikasgassen, zoals methaan. Vanaf 2030 moeten de boeren 300 kronen (40 euro) betalen per ton CO2-equivalenten. In 2035 moet de belasting zijn opgelopen naar 750 kronen (100 euro), meldt persbureau Associated Press.