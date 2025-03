Denemarken stuurt versterking nu Trump en zijn trawanten Groenland beginnen te stalken

De Deense politie stuurt extra agenten naar Groenland nu de echtgenote van vicepresident J.D. Vance donderdag het eiland wil bezoeken. Volgens Denemarken is het een reguliere maatregel maar de zorgen over eventuele Amerikaanse agressie nemen toe. Trump heeft aangekondigd dat hij Groenland, een autonoom bestuurd gebied van het Deense koninkrijk, op welke manier dan ook Amerikaans bezit wil maken.

Premier Egede van Groenland is niet te spreken over een hoge Amerikaanse delegatie die deze week langskomt. (...) "We kunnen dit niet meer een onschuldig bezoekje noemen", reageert Muté Bourup Eged tegen een plaatselijke krant . "Het enige doel ervan is machtsvertoon." (...) "We nemen dit heel hoog op", zegt ook de Deense premier Mette Frederiksen. "Je kunt deze bezoeken niet los zien van de publieke uitspraken die er zijn gedaan."