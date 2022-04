Denemarken stampt 'Oekraïne-dorpen' uit de grond voor opvang vluchtelingen

korheiden

8 apr. 2022 - 15:01

'De stichting Vluchtelingenwerk is er tegen omdat dergelijke opvang de integratie van vluchtelingen in de samenleving tegenwerkt'. Tsja. Wat moet de uiteindelijke bedoeling zijn? Uiteindelijk toch terugkeer, lijkt me. Deze week was op tv te zien dat er Oekraïners vanuit Lviv terugkeerden naar Kiev. Voorlopig lijkt me opvang op de eerste plaats te staan. Later kunnen we verder kijken.

