Denemarken pakt deepfakes aan via auteursrecht

Denemarken wordt het eerste land dat kunstmatige intelligentie-deepfakes strafbaar stelt door de auteursrechtwetgeving aan te passen. Dat meldt Trouw . De Deense regering wil personen eigendomsrecht geven over hun eigen stem en uiterlijke kenmerken, waardoor het maken en publiceren van ongewenste nepbeelden illegaal wordt. Minister van Cultuur Jakob Engel-Schmidt bereidt de wetswijziging voor, die brede steun heeft in het parlement.

De maatregel komt voort uit de groeiende problemen rond deepfakes, die nog nauwelijks juridisch gereguleerd zijn. Hoewel niet alle AI-gegenereerde content kwaadaardig is, worden deepfakes steeds vaker gebruikt voor bijvoorbeeld oplichting, verkiezingsbeïnvloeding en het in diskrediet brengen van politieke tegenstanders. Het grootste probleem vormt pornografische deepfake-content, die volgens Amerikaanse onderzoeksorganisatie Security Hero in 2023 98 procent van alle deepfakevideo's uitmaakte.