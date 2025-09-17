Denemarken koopt langeafstandswapens tegen Russische dreiging Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Denemarken wil langeafstandswapens aanschaffen om de Russische dreiging het hoofd te bieden. Dat kondigde premier Mette Frederiksen woensdag aan, zo meldt Reuters. Na jaren van bezuinigingen op defensie heeft het land dit jaar het militaire budget flink verhoogd als reactie op de Russische invasie van Oekraïne in 2022 en de dreiging die van Rusland uitgaat voor het hele Europese continent.

De aanschaf kan raketten en drones omvatten die doelen op vijandelijk grondgebied kunnen raken, aldus defensieminister Troels Lund Poulsen. Hij wilde niet zeggen hoeveel geld de regering aan deze inspanning zal besteden of specificeren welke wapens precies worden aangekocht. Het NATO-lid kondigde vorige week al aan 58 miljard Deense kronen (7,8 miljard euro) uit te geven aan Europees gemaakte luchtverdedigingssystemen, de grootste wapenaankoop ooit van het land.

De oorlog in Oekraïne toont volgens Poulsen het belang aan van "de mogelijkheid om terug te kunnen slaan of diep in vijandelijk gebied te kunnen toeslaan, evenals het hebben van een gelaagde luchtverdediging." De Deense aankondiging komt vlak nadat Rusland meerdere drones het NAVO-luchtruim instuurde, boven zowel Polen als Roemenië. In Polen werden meerdere drones met behulp van Nederlandse gevechtsvliegtuigen uit de lucht geschoten.