Denemarken en Groenland zetten zich schrap voor aanval VS, Rutte papegaait vooral Trump Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 346 keer bekeken Bewaren

De Amerikaanse plannen voor Groenland zijn 'verbijsterend', en de 'aanstootgevende retoriek' baart ons 'zorgen'. Dat zei de Groenlandse minister Naaja Nathanielsen dinsdag. Even daarvoor had de premier van Groenland Jens-Frederik Nielsen het woord genomen, op het podium naast premier van Denemarken Mette Frederiksen, waar hij zei dat Groenland 'niet te koop' is en herhaalde dat het Deense autonome territorium bij voorkeur onafhankelijk is, maar als het dan toch moet kiezen 'bij Denemarken hoort'.

Daarbij gaat het uiteraard over de bedreiging van de Verenigde Staten, waar het Trump-regime al tijden de oorlogstrom slaat en zegt Groenland desnoods met militair geweld te zullen annexeren. Volgens het fascistische regime in Washington is het noodzakelijk dat de VS het grondstofrijke Groenland 'overneemt' om het te beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van Chinese en Russische vaartuigen in het gebied. Bescherming dus, zo liegt Trump dat onlangs Venezuela binnenviel, president Maduro ontvoerde, en vervolgens direct erkende dat het hem niet om de Venezolaanse democratie ging maar om diefstal van de olie.

Woensdag staat er een ontmoeting op de agenda tussen de buitenlandministers van Denemarken en Groenland, en hun Amerikaanse collega Marco Rubio die geflankeerd zal worden door vicepresident JD Vance. De vergadering is belegd door de Denen en Groenlanders omdat ze naar eigen zeggen "in een rustige vergaderkamer" willen praten over de oorlogsretoriek uit de Verenigde Staten. De persconferentie van dinsdag liep daarop vooruit, waarbij premier Frederiksen ook zei dat het voor Denemarken 'niet gemakkelijk geweest' om 'de volstrekt onaanvaardbare druk van onze nauwste bondgenoot van de afgelopen generatie te weerstaan'.

Frederiksen waarschuwde daarbij dat 'er veel aanwijzingen zijn dat het moeilijkste deel nu nog voor ons ligt' en ook dat er 'iets fundamentelers' op het spel staat, omdat Denemarken de principes moet verdedigen van 'het niet met geweld kunnen en mogen veranderen van grenzen, of het kopen van een ander volk, en dat kleine landen geen angst hoeven te hebben voor grote landen'. Ze zei dat Denemarken 'niet op zoek is naar een conflict, maar de boodschap is duidelijk: Groenland is niet te koop'. Daar voegde ze nog toe dat de NAVO 'Groenland net zo goed moet verdedigen als elke andere millimeter NAVO-grondgebied'.

Komen we uit bij Mark Rutte, per slot van rekening de hoogste baas van de transatlantische alliantie. Of de Denen daar veel steun aan hebben? Nee, niet bepaald.

NAVO-baas Mark Rutte weigerde dinsdag desgevraagd in te gaan op de Amerikaanse bedreigingen aan het adres van Denemarken en Groenland. 'Ik geef nooit commentaar op gesprekken tussen bondgenoten', zei Rutte dinsdag op een bijeenkomst van de liberalen in het Europees Parlement. Daarbij herhaalde hij de drogreden van 'daddy' Trump dat het 'Arctische gebied moet worden beschermd en daarvoor moet worden samengewerkt'.

Volgens Rutte is 'daarover deze zomer een zeer goede discussie' geweest binnen de NAVO en vindt hij dat 'we niet naïef moeten zijn'. 'Zelfs als er op dit moment niet zoveel schepen varen, weten we dat er scheepvaartroutes ontstaan in het hoge noorden en het Arctische gebied. En dit geldt niet alleen voor Groenland, dit geldt voor het hele Arctische gebied. Het is niet alleen Rusland dat daar actief is, ook China wordt er steeds actiever.'