Den Haag zet opnieuw waterkanon in tegen geweldloze klimaatactivisten

VVD-burgemeester Jan van Zanen heeft opnieuw opdracht gegeven het waterkanon in te zetten tegen vreedzame klimaatactivisten die de A12 blokkeren om stopzetting te eisen van fossiele subsidies. Honderden activisten van Extinction Rebellion zijn voor de derde dag op rij op het asfalt gaan zitten. De actiegroep heeft aangekondigd de actie dagelijks te blijven voeren totdat de politiek in actie komt. De overheid heeft volgens hen 15 jaar geleden al beloofd een einde te maken aan de fossiele subsidies maar zet die ondertussen gewoon door. Vorige week werd duidelijk dat het gaat om een jaarlijks bedrag van 37,5 miljard euro dat via vrijstellingen wordt geschonken aan de grootverbruikers van fossiele energie.