Den Haag moet af van de Randstadbubbel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist

Wie Den Haag alleen bevolkt met beleidsmachines uit de Randstad, moet niet verbaasd zijn dat de regio haar vertrouwen schenkt aan de PVV of BBB. In de peilingen zie je het keer op keer: juist daar waar mensen zich niet gezien voelen, winnen partijen die de kaart trekken van ‘wij tegen zij’. Hun recept is simpel: zet de Randstad tegenover de regio, presenteer jezelf als hoeder van het platteland, en verkoop simpele slogans als oplossingen.

En het werkt zolang grote partijen dezelfde fout blijven maken: te veel Randstad, te veel technocraten, te weinig herkenbare mensen uit stad én land. Kamerleden die wel elk beleidsstuk uit hun hoofd kennen, maar het dorpshuis alleen op een werkbezoek zien. Als je geen herkenning vindt in de politiek, is de stap naar partijen die boosheid en onvrede verpakken als hoop snel gezet.

Kijk naar Fryslân. Habtamu de Hoop laat zien hoe het wél kan: geworteld in de regio, zichtbaar aanwezig, en stevig op dossiers als bereikbaarheid, onderwijs en wonen. Maar één gezicht kan het gevoel van afstand niet wegnemen.

Daarom is het tijd voor méér: Kamerleden uit Groningen, Zeeland, Drenthe of Fryslân die hun streek door en door kennen. Mensen die weten wat het betekent als de busverbinding verdwijnt, als een ziekenhuis sluit, of als een boer geen opvolger kan vinden. Politici met vuile handen en natte voeten, die spreken in gewone taal en uit ervaring.

Partijen als GroenLinks-PvdA, VVD, D66 en PvdD moeten daarom in hun eigen provinciehuizen, gemeenteraden en maatschappelijke organisaties kijken wie het verhaal van hier kan vertellen. Niet als excuus op de lijst, maar als overtuiging.

En dat geldt nú, want kandidaatstellingscommissies werken op dit moment aan de definitieve lijsten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Daar moet balans in zitten: stad én land, ervaren krachten én nieuwe gezichten, beleidskenners én mensen die midden in hun gemeenschap staan.

Minder Randstad en minder technocraten betekent meer verbinding. En meer authentieke vertegenwoordigers halen de wind uit de zeilen van partijen die leven van verdeeldheid.