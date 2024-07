Den Haag dwingt Dick Schoof het Torentje te verlaten wegens brandgevaar

Minister-president Dick Schoof (partijloos) moet binnen een maand zijn werkvertrek in het Torentje verlaten. Zo niet, dan volgt een dwangsom van 100.000 euro per week. De gemeente Den Haag wil zo een einde maken aan de gedoogsituatie waarbij de premier van het kabinet Wilders 1 de regels negeert. De plaatselijke overheid verbiedt het gebruik van de delen van het Binnenhof die nog niet verbouwd worden. Het Binnenhof, het oudste functionerende parlementsgebouw ter wereld, ondergaat een ingrijpende verbouwing die jaren in beslag neemt. Het gebouwencomplex is vrijwel geheel ontruimd maar het ministerie van Algemene Zaken dat geleid wordt door de premier, wist verhuizing tot nu toe uit te stellen met een beropep op de nationale velligheid.