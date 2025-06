Demonstreer zondag voor de erkenning van de Palestijnse staat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • bewaren

Weer naar Den Haag aanstaande zondag. De Rode Lijn. Er is sinds onze demonstratie van 18 mei niets veranderd aan de medeplichtigheid met de Israëlische genocide, inclusief onze wapenhandel aan het beloofde land. Ook al heeft Netanyahu-groupy Wilders afgehaakt, en ondernemen andere landen kritische stappen en verbreken Nederlandse instellingen hun banden met Israël. Hier in het land blijken knokploegen vreedzame demonstraties te bedreigen tegen de sinistere organisatie Christenen voor Israël. Die onder andere wapens faciliteert voor de moorddadige joodse kolonisten in de Westoever. Hecht verbonden overigens met onze ChristenUnie (‘een nette, groene partij’, haha).

En internationaal is het alleen nog maar erger geworden.

We konden het weten, woensdagavond, toen Trump bekend maakte dat Amerikanen Iran beter konden verlaten. Israël zou dus het land gaan bombarderen, met de zegen van de Grote Vader in Washington. Voor hem het vuile werk opknappen. Ook Trump wist dat de populariteit van Netanyahu’s judeo-fascistische regering in zijn eigen land dramatisch aan het dalen was. En ja, direct nadat onze Bibi nucleaire doelen, generaals en wetenschappers in Iran bombardeerde, riep hij de Israëlische burgers op om naar de schuilkelders te gaan. En dat schept saamhorigheid, weten wij uit the Londen Blitz tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vraag ook eens aan de inwoners van Kyyiv. Weer een paar jaar uit de bak blijven voor Bibi? Misschien verjaren intussen sommige misdaden wel waarvan hij wordt verdacht?

Iets anders. Het terechte afgrijzen over de oorlogsmisdaden in Gaza en de Westoever kan ons afleiden van de wetenschap dat überhaupt de aanwezigheid van Israëli in die gebieden volgens de VN al decennia geleden als illegaal is verklaard. Even illegaal als hun poetiniaanse bezetting van delen van Libanon en Syrië en de huidige bombardementen op Iran. Volgens internationaal recht is er immers geen sprake van een directe militaire bedreiging door deze landen binnen vierentwintig uur. Israël schendt het internationale recht ook door het in internationale wateren arresteren van activisten als Gretha Thunberg.

Laten wij dus naast tegen alle Israëlische oorlogsmisdaden zondag ook demonstreren tegen een land dat op alle mogelijke manieren verdragen schendt. En tegen alle andere landen die daarvan wegkijken, de situatie bagatelliseren of, zoals in ons land PVV en SGP, zelfs toejuichen.

En vooral eisen dat de Nederlandse regering, net als andere al voor haar, de Palestijnse staat erkent, zoals The Rights Forum ons vraagt via een petitie.

Fijn dat jullie er zijn, zondag. Iemand suggereerde dat er veel fomo’s van 18 mei zullen komen. So what?

