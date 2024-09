Demonstranten willen dat Hoorn standbeeld genocidepleger J.P. Coen verplaatst naar museum

Onder de leuze ‘Een genocidepleger verdient geen standbeeld’ organiseren diverse antiracistische organisaties zaterdag een protest in Hoorn. De demonstranten willen dat de gemeente het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen verplaatst naar het Westfries Museum, schrijft NH Nieuws . In het museum zou het beeld van de juiste historische context kunnen worden voorzien.

In 2020 en 2022 waren er ook al protesten tegen het bewieroken van Coen in de Noord-Hollandse plaats. “Verzet tegen het standbeeld van Coen in Hoorn is er altijd al geweest. Toen het standbeeld eind negentiende eeuw werd geplaatst, was er al kritiek op deze verheerlijking van een koloniale misdadiger”, schrijven de organisatoren op Facebook.