Demonstranten Holocaustmuseum niet vervolgd, beschuldigingen van antisemitisme lijken compleet verzonnen

Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de aangifte van het Centraal Joods Overleg (CJO) tegen mensen die zondag 10 maart bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam demonstreerden. Dat meldt ANP. "Het onderzoek heeft niet geleid tot concrete verdachten", aldus het OM.

Het CJO deed aangifte omdat tegen een groep van vijftien mensen beledigende en bedreigende dingen zouden zijn geroepen toen zij onderweg waren naar het net geopende Holocaustmuseum, zoals 'Juden raus' en 'Joden rot op'. De politie stelde daarom onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek in, omdat dat soort kreten als strafbaar worden beoordeeld. In de Kamer werd door onder meer de VVD'ers Ingrid Michon, Eric van der Burg en Dilan Yesilgöz woest gereageerd op de kreten, zonder dat ook maar een van hen zelf iets had gehoord.