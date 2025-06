Democratische senator geboeid afgevoerd na kritiek op fascistisch deportatiebeleid Trump-regime

Het incident escaleerde toen Padilla zichzelf identificeerde als senator en een vraag wilde stellen over de arrestatie van mensen zonder strafblad. Agenten vielen hem daarop aan en verwijderden hem met geweld uit de ruimte. Padilla zei dat hij geschokt was en herhaaldelijk riep dat hij een Amerikaanse senator was. Pas toen Trump-adviseur Corey Lewandowski "Laat hem gaan!" schreeuwde, werd hij vrijgelaten, zo meldt de New York Times.