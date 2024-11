Democratische partijprominenten woedend op treuzelende Biden en vage Harris Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1520 keer bekeken • bewaren

Binnen de Democratische partij is woedend gereageerd op de dramatische nederlaag van Kamala Harris bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens niet bij naam genoemde partijbonzen is de winst van Trump niet zozeer te wijten aan Amerikanen die ondanks (of juist vanwege) de haat, het racisme en de autocratische beloften van Trump toch op hem stemden, maar vooral aan Joe Biden die lang van geen wijken wist.

De felste kritiek luidt dat zittend president Joe Biden na zijn rampzalig verlopen debat met Trump bleef volhouden dat hij in staat was de verkiezingen nog eens te winnen. Hoewel daarvoor de roep al klonk om het bij een termijn te houden en plaats te maken voor een fittere kandidaat, en die roep na het debat nog veel luider klonk, zou Biden binnenshuis geregeld hebben gezegd dat hij de enige persoon was die Trump kon verslaan. Ook wuifde Biden alle kritiek op zijn zichtbaar kwakkelende gezondheid weg en bleef hij volhouden fit genoeg te zijn om nog een termijn als president te dienen. Pas toen partijmastodonten als Nancy Pelosi Biden met klem verzochten op te stappen, deed hij dat.

Op dat moment was het al eind juli en was het te laat om nog Democratische voorverkiezingen te houden. Vicepresident Kamala Harris stapte naar voren om het stokje van Biden over te nemen en zonder serieuze tegenkandidaat stemde de partij in met haar kandidatuur.

Ook Harris krijgt er volgens Reuters van langs. Ze zou als vicepresident nagenoeg onzichtbaar zijn geweest en in de korte campagne is ze er nauwelijks in geslaagd werkelijke beleidsplannen naar voren te brengen. In plaats daarvan zou Harris vooral de anti-Trump-kandidaat zijn geweest en rekende ze blind op de steun van jongeren, Amerikanen van kleur en vrouwen. Die steun viel uiteindelijk vies tegen. Zo stemde zo'n 70 procent van de witte Amerikaanse vrouwen op Donald Trump. Ook de Latino-stem, een bevolkingsgroep die door Trump voortdurend door het slijk wordt gehaald, ging niet naar Harris: 45 procent van hen koos voor Trump. Waar Donald Trump de vorige twee verkiezingen nog ruimschoots onderuit ging bij het totaal aantal stemmen, de zogeheten popular vote, wist hij die dit keer wel overtuigend te winnen. Voorspeld wordt dat Trump 71 miljoen kiezers achter zich wist te krijgen. Een aantal dat, hoewel lager dan de 74 miljoen uit 2020, nog altijd fors hoger is dan dat van Harris: 66 miljoen. Ter vergelijking, in 2020 wist Joe Biden bijna 82 miljoen stemmen te krijgen.