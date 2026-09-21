‘Democratische’ blokkade en chantage Opinie Vandaag • leestijd 1 minuten • 118 keer bekeken • Bewaren

Jiya Nouri Medicus Persoon volgen

Veel van de huidige leiders van verschillende politieke stromingen in Nederland hebben hun eigen interpretatie en inzicht in het democratische systeem. Voor hen is het geen toverdoos meer voor gewone mensen. Het voornaamste doel is met het democratische motto links en rechts macht te verwerven en die te investeren om hun achterban te bevredigen. Maar slechts bidden in een kerk of moskee maakt de bidder nog geen christen of moslim

Na de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer heb ik op deze website geschreven over de blokkade van VVD tegen PRO, toen zag ik het als een immatuur en egoïstisch standpunt dat niet in dienst stond van het democratisch proces. Hieruit groeiden de tentakels en de wortels van opportunisten, vooral van hen die in een versleten en vergeten democratisch gat waren beland. Uiteindelijk werd deze democratische chaos benut door de hebzuchtige leider van D66. Deze ambitieuze persoon is nu hard bezig om zijn misrekening van toen met een open politiek pokerspel recht te zetten.

Al lang geleden is gezegd: men oogst wat men zaait. Nu zien we dat het triokabinet geen Kamermeerderheid haalt, dus wil het ieder een begrotingshapje gunnen. Dit kennen we ook als een gemakshuwelijk, een tijdelijke overeenkomst waarna iedereen weer zijn eigen weg gaat.