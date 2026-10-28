Democratie ter discussie Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 228 keer bekeken • Bewaren

Ofer Chen Onderzoeker aan de Universiteit van Tel Aviv en het Leo Baeck Institute Persoon volgen

De verkiezingsuitslag in Israël gelezen vanuit een etnisch-nationalistisch perspectief

Een zorgvuldige analyse van de verkiezingsuitslag, die zich op dit moment steeds duidelijker aftekent, en van de manier waarop deze wordt geïnterpreteerd, kan ons veel leren, niet alleen over de aard van het politieke discours en het karakter van de Israëlische samenleving, maar vooral over de toekomst die Israël zelf en de hele regio te wachten staat.

Een eerste lezing van de verkiezingsuitslag wijst op een duidelijke nederlaag voor het blok van Netanyahu-aanhangers en een overweldigende overwinning voor het blok van zijn tegenstanders, dat zichzelf het 'veranderingsblok' noemt. Volgens de voorlopige uitslagen behoren 65 van de 120 zetels in de Israëlische Knesset toe aan het blok dat tegen Netanyahu is gekant. Op het eerste gezicht is het oordeel van de kiezer duidelijk: verzet tegen Netanyahu en zijn beleid, naast de wens om de liberale democratie en de rechtsstaat te versterken en de maatschappelijke breuklijnen te helen na vier jaar corrupt, polariserend en verdeeldheid zaaiend bestuur. Een regering die de uitspraak van de meerderheid niet weerspiegelt, zou daarom het fundamentele beginsel van het democratische stelsel schenden en de wil van de kiezer negeren.

In Israël is het echter gebruikelijk de verkiezingsuitslag te bekijken door een nationale, en soms ronduit nationalistische, bril die de betekenis ervan vervormt. Een dergelijke lezing, waarbij de stemmen van Arabische burgers buiten de legitieme politieke afweging blijven bij het bepalen van de samenstelling van de regering, legt de grenzen van de Israëlische democratie en haar vertekende karakter bloot. Wanneer de uitslag vanuit een etnisch-nationalistisch perspectief wordt gelezen, blijkt dat het blok van Netanyahu-aanhangers juist een meerderheid onder de Joodse bevolking heeft behaald, terwijl het volledige voordeel van het blok van zijn tegenstanders, dat voortvloeit uit de steun van de Arabische partijen, wegvalt alsof het nooit heeft bestaan.

Ook de partijen die zichzelf ten onrechte het 'veranderingsblok' noemen, nemen deel aan dit discours, dat als een fundamenteel uitgangspunt van de Israëlische politiek wordt beschouwd. Tijdens de verkiezingscampagne hebben zij uitdrukkelijk verklaard iedere mogelijkheid van Joods-Arabische politieke samenwerking af te wijzen. Hieruit blijkt dat de verandering die Netanyahu’s tegenstanders voorstelden, neerkomt op het vervangen van de premier, en niet op een verandering van de politieke spelregels in Israël of van de houding tegenover de Arabische minderheid. De paradox van het feit dat de partijen van het 'veranderingsblok' vasthouden aan het nationalistische discours blijkt niet alleen uit het feit dat zij het gevaar negeren dat een minderheid van ongeveer twee miljoen mensen de hoop verliest haar positie met democratische middelen te verbeteren, maar ook uit hun bereidheid hun eigen overwinning op te geven!

Hieruit volgt dat het blok van Netanyahu-aanhangers weliswaar een nipte meerderheid onder de Joodse bevolking heeft behaald, maar dat de overwinning van het rechtse beleid onmiskenbaar is. Onder de partijen van het ‘veranderingsblok’ bevinden zich uitgesproken rechtse partijen die niet alleen tegen Joods-Arabische samenwerking en tegen de vastlegging van gelijkheid als grondwettelijk beginsel zijn, maar ook de tweestatenoplossing resoluut afwijzen. Sommige hebben uitdrukkelijk verklaard zich te blijven inzetten voor de voortzetting van het nederzettingenproject en voor een verdere uitbreiding van de Israëlische controle over de Palestijnse gebieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij hebben gefaald: wanneer de belofte van verandering neerkomt op niet meer dan het vervangen van de premier, terwijl men zich ertoe verbindt hetzelfde beleid voort te zetten, wordt duidelijk hoe beperkt de reële mogelijkheid tot wezenlijke verandering is.

In wezen vormen de verkiezingsuitslagen een spiegel van de samenleving die haar stem uitbrengt. De aard van het politieke discours wijst op een samenleving die een rechts-nationalistische wereldbeschouwing heeft omarmd en waarvan een aanzienlijk deel zelfs de laatste overblijfselen van het democratische karakter van Israël afwijst. Voor deze groepen is Israëls verwijdering van het Westen een voorwaarde om zich te bevrijden van een vreemd waardenstelsel dat de mogelijkheid beperkt om de Joodse soevereiniteit over Palestijns grondgebied te verwezenlijken. Deze tendens, die op dit moment lijkt op een onvermijdelijk historisch proces, zal het karakter van Israël en zijn positie in de wereld ingrijpend veranderen: van een ontwikkeld land dat zichzelf beschouwt als onderdeel van de liberale democratieën van het Westen tot een staat die religieus nationalisme en territoriale soevereiniteit boven de universele waarden van gelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat stelt.

Tegenover de kracht van rechts leggen de verkiezingsuitslagen de zwakte van de liberale stroming in Israël bloot. Als we de gekozen vertegenwoordigers zouden moeten tellen die hun steun hebben uitgesproken voor het perspectief van een tweestatenoplossing en hun verbondenheid met de liberale democratie hebben verklaard, is het maar de vraag of we aan twaalf mensen zouden komen. De verkiezingsuitslagen, en zeker de manier waarop ze worden geïnterpreteerd, laten dan ook zien hoe gering de hoop is dat de Israëlische samenleving een nieuwe Frederik de Klerk zal voortbrengen, en hoe goed als uitgesloten de mogelijkheid van verandering in Israël momenteel lijkt - een verandering die een nieuwe toekomst voor de hele regio zou kunnen inluiden.

Israël bestaat echter niet in een vacuüm, en een verandering van zijn beleid is van groot belang voor de internationale gemeenschap als geheel. Onder deze omstandigheden blijft de Europese Unie de belangrijkste, zo niet de enige, actor die Israël voor zichzelf kan behoeden. De leiders van de Unie moeten duidelijk maken dat het uitsluiten van Arabische partijen van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de nieuwe regering vanwege hun nationale identiteit, het beginsel van politieke gelijkheid schendt. Ook moeten zij duidelijk maken dat de voortzetting van discriminatie en de schending van fundamentele burgerrechten gevolgen zal hebben voor de betrekkingen met Israël. Er moet worden overwogen om persoonlijke sancties op te leggen aan politici die racistische en discriminerende retoriek hanteren, oproepen tot het 'aanmoedigen van de emigratie van Palestijnen' uit Gaza - een eufemisme voor het 'aanmoedigen van verdrijving' - of pleiten voor annexatie en uitbreiding van het nederzettingenproject. De Europese Unie moet de behandeling van de Arabische minderheid in Israël nauwlettend volgen, aangezien de eerbiediging van de rechten van deze minderheid een onmisbare voorwaarde is voor elke verandering in het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnse kwestie. Ook moet zij ervoor zorgen dat ieder bezoek aan Israël van een hooggeplaatste Europese vertegenwoordiger tevens een ontmoeting omvat met vertegenwoordigers van de Arabische politieke leiding en met leden van het maatschappelijk middenveld die een discours bevorderen dat is gebaseerd op burgerlijke gelijkheid en mensenrechten.

Hieruit volgt ook de noodzaak om de grenzen van de kritiek af te bakenen. Een culturele boycot van Israël, die de liberale stroming treft waarvan de zwakte uit de verkiezingsuitslag is gebleken, is een zegen voor de rechterzijde van de kolonistenbeweging, die de westerse cultuur toch al afwijst. We hoeven slechts te kijken naar de reacties van rechtse politici op de aankondiging van de European Broadcasting Union dat Israël mogelijk van het Eurovisie Songfestival wordt uitgesloten, om te begrijpen hoe cultureel isolement de nationalistische propaganda kan aanwakkeren. Dit betekent niet dat Europa van maatregelen moet afzien, maar dat de Europese Unie onderscheid moet maken tussen gerichte druk op degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en het bestendigen van de bezetting en burgerlijke discriminatie enerzijds, en algemene maatregelen die juist de krachten kunnen versterken die zij wil verzwakken anderzijds.

De werkelijke toets van de Israëlische democratie is niet alleen de vraag wie de regering zal vormen, maar ook of Israël in staat is al zijn burgers als gelijkwaardige partners te erkennen, de Palestijnen als dragers van nationale rechten te erkennen en een politiek compromis als voorwaarde voor een veiligere en rechtvaardigere toekomst te beschouwen. Zonder een dergelijke verandering dreigt Israël de uiterlijke rituelen van de democratie te blijven uitvoeren en zich tegelijkertijd steeds verder van haar wezenlijke inhoud te verwijderen - totdat de kloof tussen het zelfbeeld van Israël en de politieke werkelijkheid onoverbrugbaar wordt.