Democratie is van de mensen en dus mensenwerk, maar wordt nu van binnenuit bedreigd

3 jul. 2023 - 14:32

Goed stuk Raf. In een klein Duits plaatsje is zojuist een hakkenklakkende AfD'er gekozen tot burgemeester. In provincie Flevoland regeert de fascistische PVV en in praktisch elk Europees land gaan fascistoïde partijen voor de hoofdprijs en hun kansen liggen goed, zijn vaak al verzilverd (zoals in Italië, Polen, Turkije, Hongarije etc). De geschiedenis herhaalt zich en Grote Uitholling is al begonnen en middels democratische paden kunnen de bruinhemden zich politiek uitleven op allerlei minderheden. Inderdaad kent een reguliere democratie erg veel beperkingen, maar vooralsnog lijkt het mij het beste model om voor gelijkheid te gaan en mensenrechten te beschermen. Niet dat het garanties op dat gebied garandeert trouwens. Een flinke upgrade naar versie .2023 is hard nodig, maar wie pakt de poetsdoek om eens stevig huis te houden? De laatste regel in je betoog Raf is waar het om draait.

1 Reactie