'Democratie is meer dan de helft plus één'

3 jul. 2011 - 11:35

Ha Mike Nederland kent geen feitelijk democratie, we leven in een particratie. De macht ligt bij de politieke partijen. Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie#Particratie Er is geen feitelijke relatie meer tussen de stem die je eens per 4 jaar uitbrengt en de besluiten die in de kamer worden genomen. Zolang politieke partijen de intentie van de democratie ondersteunen kan particratie werken. Partijen die expliciet democratische structuur/inspraak uitsluiten (PVV) of partijen waar een kleine groep op 'sluwe' manier de meerderheid bij elkaar 'managed' (CDA), als ook gehele begrip partij-discipline, dienen *niet* de democratie laat staan het volk, maar dienen louter partij/individueel belang. Dergelijke partijen en partij-leiders misbruiken de democratische positie die hen gegund is. De huidige vorm van ondoorzichtige, ge-managede, voor de buhne partij-democratie is niet van deze tijd, is achterhaald. Nieuwe vormen van directe democratie/betrokken besluitvorming zullen daarvoor in de plaats komen. Geinformeerde, betrokken, verantwoordelijke burgers nemen zelf het initiatief. In het ideale geval zal de bestaande partij-politiek verworden tot een symbolische functie, een vierjaarlijkse nationale debat-Idols, met voorrondes binnen de 'partijen' (behalve dan bij de PVV) en voor de uiteindelijke landelijke winnaar een mooie ego-prijs en uitzending naar het eurovisie debat-festival. Let op mijn woorden: oppositie zal de komende tijd niet tussen kabinet en 'oppositie-partijen' zijn, maar tussen oude (partij)politiek en mondige burgers. Op naar een moderne, directe, transparante vorm van democratie ;-)