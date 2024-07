Democraten blijven weg bij speech door van oorlogsmisdaden verdachte Netanyahu

De Israëlische premier van Netanyahu, die in Israël verdacht wordt van corruptie naar wie een internationaal onderzoek wegens oorlogsmisdaden loopt, bezoekt de Amerikaanse hoofdstad Washington in een poging meer steun te verwerven voor zijn oorlog in onder meer Gaza. Bij die speech zal de nieuwe presidentskandidaat Kamala Harris, op dit moment nog vicepresident, niet aanwezig zijn, terwijl gebruikelijk is dat ze een dergelijke bijeenkomst voorzit. Officieel heeft ze al eerder vastgelegde verplichtingen elders maar die komen haar ook goed uit omdat de Democratische partij zwaar in haar maag zit met de komst van Netanyahu, die naast al zijn andere kwalijke eigenschappen ook nog eens aanhanger van Trump is. Harris zal later wel een ontmoeting met de Israëlische premier hebben.