Democraat verslaat Trump-kandidaat, net van justitie rond liegende ex-president sluit zich verder Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Opnieuw is een openlijk door Trump gesteunde kandidaat verslagen door de Democraten. Dit keer ging het om een senaatszetel voor de Amerikaanse staat Georgia. Daar moest na de verkiezingen van november een tweede ronde gehouden worden omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen haalde. Die plaatselijke wet is ten tijde van de segregatie, de Amerikaanse variant van apartheid, doorgevoerd als hinderpaal voor zwarte kiezers en hun kandidaten.

De Democraat en zittend senator Raphael Warnock staat nadat bijna alle stemmen geteld waren op 50,6 procent. De door Trump gesteunde Herschel Walker bleef steken op 49,4.

Door de winst van Warnock hebben de Democraten nu 51 van de honderd zetels in de Senaat, tegen 49 zetels voor de Republikeinen. Deze extra Democratische zetel, tegenover 50 de afgelopen twee jaar, maakt het voor de zittende Democratische president Joe Biden makkelijker om de komende twee jaar beleid te voeren. De uitslag wordt gezien als een verlies voor oud-president Donald Trump, die Walker binnen de Republikeinse partij naar voren had geschoven als kandidaat.

Walker bediende zich van het bekende Trump-recept van leugens en uitzinnige beschuldigingen, geholpen door malicieuze postings op sociale media als Twitter, YouTube en TikTok. Die methode was aanvankelijk succesvol maar leidt nu steeds vaker tot verlies, niet alleen in de VS maar wereldwijd. In Brazilië verloor Bolsonaro er recent de presidentsverkiezingen mee.

Daarmee is het probleem nog niet opgelost. De rechtse leiders kunnen wel tot de conclusie komen dat bijvoorbeeld het verspreiden van complotverzinsels niet meer werkt, een flink deel van hun aanhang gelooft inmiddels rotsvast in verhalen over 'gestolen verkiezingen'. Mike Caulfield, onderzoeker van het Center for an Informed Public aan de University of Washington verklaart dat Republikeinse leiders en aanhangers "zich er schijnbaar bij neerleggen dat het omarmen van complotverhalen heeft geleid tot een slechte kandidatenlijst, inefficiënte kiezersmobilisatie, cynisme onder stemmers en een hele reeks andere problemen. Velen zullen nu trachten hun aanhangers bij de complottheorieën over verkiezingsfraude vandaan te halen maar dat gaat nog erg lastig worden."

Er is meer slecht nieuws voor Trump, de man die daar tot voor kort altijd ongevoelig voor leek. In New York is een van zijn bedrijven schuldig bevonden aan criminele activiteiten.

De Trump Organization heeft sinds dinsdag een strafblad. Een jury in New York veroordeelde twee dochterbedrijven voor belastingfraude en valsheid in geschrifte. Directeur-eigenaar Donald Trump zelf stond niet terecht, maar volgens aanklagers in New York was hij helemaal op de hoogte van de misdrijven – een teken dat ze hem misschien later nog zullen vervolgen. De straf die de onderneming van de ex-president krijgt, moet nog worden vastgesteld, maar zal hoogstens ruim anderhalf miljoen dollar bedragen – gezien de omzet niet meer dan een tik op de vingers. Maar de reputatieschade kan Trump ernstig in de weg zitten. Zakelijk, omdat banken zich wel twee keer zullen bedenken voor ze hem nog leningen verstrekken. Politiek, omdat zijn tegenstanders bij de komende presidentsverkiezingen – waarvoor Trump zich onlangs kandidaat stelde – hem de veroordeling voor de voeten kunnen werpen.