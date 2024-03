Demissionair kabinet maakt de weg vrij voor rechts-rancuneuze afrekening met de publieke omroep

Het demissionaire kabinet zal de vergunning voor de NPO niet met de gebruikelijke vijf jaar verlengen. In plaats daarvan zal de ministerraad donderdag besluiten om de concessie slechts twee jaar langer te laten doorlopen, meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen . Zo kan een nieuw ultrarechts kabinet het omroepbestel snel op de schop nemen.

De (extreem)rechtse partijen die nu onderhandelen over een nieuwe coalitie, willen zonder uitzondering het mes zetten in de NPO – de een wat meer (PVV) dan de ander (NSC). Geert Wilders, die een hekel heeft aan kritische journalistiek, wil de NPO volledig afschaffen . De VVD wil 400 miljoen euro op de NPO bezuinigen, terwijl NSC een net wil opdoeken.

Uiterst rechtse politici proberen de publieke omroep vaak naar hun hand te zetten. Zo benoemde de Italiaanse premier Giorgia Meloni een geestverwant als directeur van de Rai. Het populairste nieuwsprogramma op Rai Uno is inmiddels een spreekbuis van Meloni, constateerde de in Italië woonachtige schrijver Ilja Leonard Pfeijffer onlangs in een interview met De Morgen: