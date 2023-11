Dementerenden mogen wel stemmen over onderwijs en kinderopvang, jongeren niet

14 nov. 2023 - 6:45

Voor alle mensen die dit een goed idee vinden: kijk jezelf aan in de spiegel en spreek uit naar jezelf dat je dit ook een goed idee had gevonden als was gebleken dat om wat voor reden dan ook kinderen overwegend VVD (joehoe, ik wil rijk worden!) zouden stemmen. Als je jezelf dan nog recht in de ogen kan kijken: stemmen is niet een wensenlijstje inleveren, maar gaat over hoe we onze maatschappij inrichten en met welke lasten we onze lusten bekostigen. Er zijn talloze interviews met XR fanboys en girls die nog wel even in een gap year de wereld rond zijn gegaan of willen. Kinderen die dieren slachten heeeel zielig vinden maar dol zijn op kipnuggets. Anekdotisch bewijs? Kijk jezelf weer in de spiegel aan en ontken dat kinderen in jouw omgeving dol zijn op vakantie, iphones, alibaba troep en een warm huis in de winter. Mijn punt: bij verkiezingen moet je “skin in the game” hebben. Prima om te stemmen voor miljarden kostende plannen, maar alleen als je ook in je portemonnee wordt geraakt bij de financiering ervan. Wil ik daarom dat werklozen niet mogen stemmen? Mwoah, mensen die bewust hun handje ophouden wellicht niet nee, over arbeidsongeschikten en hardwerkenden die net hun baan kwijt zijn denk ik anders. Maar in algemene zin vind ik dat kinderen best weten hoe een mooie toekomst er uit ziet, maar lang niet altijd overzien wat dat kost en zeker niet daadwerkelijk voelen hoeveel dat kost. En dus vind ik dit een slecht idee.