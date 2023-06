Delft profiteerde fors van slavenhandel maar biedt vooralsnog geen excuses aan • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Ook de stad Delft heeft uitgebreid geprofiteerd van de handel in tot slaaf gemaakten, en het werk waar zij toe gedwongen werden. Dat meldt ANP. Sommige inwoners werden schatrijk. Van de opbrengsten lieten ze in en rond de stad kapitale herenhuizen en villa's bouwen. "In een stad als Delft wist iedereen, of kon iedereen weten, dat slavernij bestond en wat het inhield", constateren historici Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis.

De geschiedkundigen hebben in opdracht van de gemeente Delft onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van de stad. De conclusies zijn dinsdagavond gepresenteerd. Volgens de onderzoekers zijn duizenden Delftenaren naar de koloniën gereisd. Vanuit de stad gingen schepen naar de koloniën, die terugkwamen met handelswaar. Er waren ook Delftenaren die slaven bezaten.

Delft biedt vooralsnog nog geen excuses aan. "Het college neemt de tijd die nodig is om het rapport te bestuderen en komt in de tweede helft van dit jaar met een reactie. We gaan eerst met de stad in gesprek en daar zal de reactie op afgestemd worden. We nemen de tijd om dat zorgvuldig te doen", zo laat de gemeente weten.

Delft was eeuwenlang een van de belangrijkste steden van de regio Holland. Zowel de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) als de West-Indische Compagnie (WIC) had er kantoren. Bestuurders van VOC en WIC speelden ook een belangrijke rol in het stadsbestuur van Delft. De stad had ook een eigen haven aan de Maas. Dat is tegenwoordig het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven.

Delft is niet de eerste gemeente die onderzoek laat doen naar die periode uit het verleden. Zo hebben Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in de afgelopen jaren excuses aangeboden, net als het kabinet, de provincie Zuid-Holland, De Nederlandsche Bank en ABN AMRO. De gemeente Groningen presenteert komende zondag haar onderzoek en komt daarna met een "afgewogen verklaring", mogelijk met excuses. Vlissingen en Middelburg betuigen volgende week zaterdag spijt voor hun rol in de slavernij. Dat doen ze op Keti Koti (Ketenen Gebroken). Op die feestdag is het 160 jaar geleden dat Nederland besloot om de slavernij af te schaffen en 150 jaar geleden dat de laatste tot slaaf gemaakten vrij werden.